Yüzlerce insan, altın arama faaliyetlerinin durması için Kaz Dağlarına yürüdü

Kanadalı Alamos maden şirketi ve Türk ortağı tarafından Kaz Dağları'nda, Çanakkale'ye bağlı Kirazlı köyünde altın arama çalışmaları için ağaçların kesilmesi sonrası bölgeye yüründü. Çanakkale Belediyesi'nin organize ettiği Su ve Vicdan nöbeti büyük yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.

Kaz Dağları bölgesindeki altın arama faaliyetlerini protesto etmek için düzenlenen yürüyüşte 'Kaz Dağları hepimizin' ve 'Suyuma ve toprağıma dokunma' pankartları taşındı.

TWİTTER'DA TT OLDU

?Daha önce "su nöbeti" çağrısı yapan Çanakkale Belediyesi bugünkü gösterilere ilişkin Twitter'da "Su ve Vicdan nöbeti büyük yürüyüşü on binlerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binler siyanürlü maden arama faaliyetine dur demek yaşam hakkımız suyumuza sahip çıkmak için maden sahasına yürüdü" açıklamasını yaptı.

Yürüyüşten önce bir araya gelen vatandaşlar ilk olarak çevrecilerin kaleme aldığı "Kaz Dağları Andı" da okudu.?Düzenlenen buluşmaya, CHP'li vekiller, doğa dostu dernekler, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, yerel, ulusal, uluslararası basın temsilcileri, köşe yazarları, ünlü isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Twitter'da da #Kazdağınadokunma etiketi trend oldu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katılımcılara teşekkür etti.

MOĞOLLAR VE FAZIL SAY KONSER VERECEK

'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti' kapsamında Moğollar grubunun bugün kent merkezinde doğa katliamına tepki göstermek için konser vereceği öğrenildi. Ayrıca, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da 18 Ağustos'ta firmanın faaliyet gösterdiği alanda konser verecek.

NE OLMUŞTU?

45 bin ağacın kesilebileceğini belirten ÇED (çevresel etki değerlendrmesi) raporuna rağmen Kanadalı şirket Alamos Gold'un faalyetleri için 195 bin ağaç kesildiği öne sürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sayının 13 bin 400 olduğunu açıklamıştı.Bakanlık ise arama faalyetlerinin Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından sahanın yeniden ağaçlandırılacağını bildirmişti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türev bir madde kullanılmamaktadır" ifadeleri yer almıştı.