Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ara tatil uzayacak mı?

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

Türkiye'de okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ocak tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından yüz yüze eğitim konusuna da değinmişti. Erdoğan, "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." sözleriyle yüz yüze eğitimin sona ereceği iddialarına açıklık getirmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıkladı. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini söyleyen Bakan Özer, okulların ilk açılıp son kapatılması gereken yerler olduğunu belirtti ve "Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz" dedi. Özer "15 tatil öne alınır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."

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