Yüz ve Çene Nakli Yapılan Recep Sert, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

- Recep Sert'in oylamaya katılması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması



BURSA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert yaşamını sürdürdüğü Bursa'nın İnegöl ilçesinde oylamaya katıldı.



Recep Sert, Haber kategorisinde Alaa Mohammad'in "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar", Yaşam kategorisinde Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı" ve Spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.