Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Bu kare faciayı özetliyor

Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yüz Numaralı Adam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yüz Numaralı Adam konusu, özeti ve Yüz Numaralı Adam oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yüz Numaralı Adam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yüz Numaralı Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yüz Numaralı Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Yüz Numaralı Adam konusu nedir, Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler ve Yüz Numaralı Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halktan birini kullanmayı düşünmektedir. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onu reklam filmlerinde oynaması için ikna eder.


YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Cem Erman, Leman Akçatepe, Feridun Şavlı, Asım Par, Osman Seden Yapımcı : Yapımcılar: Kemal Sunal, Fatma Girik

Yönetmen - Senaryo : Osman F. Seden


YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı: 1979

Nerede Çekildi: Fatih, Cankurtaran, Eminönü, Zeytinburnu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.