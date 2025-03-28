Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

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YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halktan birini kullanmayı düşünmektedir. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onu reklam filmlerinde oynaması için ikna eder.



YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Cem Erman, Leman Akçatepe, Feridun Şavlı, Asım Par, Osman Seden Yapımcı : Yapımcılar: Kemal Sunal, Fatma Girik

Yönetmen - Senaryo : Osman F. Seden



YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı: 1979

Nerede Çekildi: Fatih, Cankurtaran, Eminönü, Zeytinburnu