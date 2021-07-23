YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ağaçtaki yuvadan düşen baykuş yavrusu, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ağaçtaki yuvadan düşen baykuş yavrusu, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

Kayalıoğlu Mahallesi'nde belediyeye ait sosyal tesislerdeki güvenlik görevlisi Murat Oklu (30), yuvadan düşen yaralı baykuş yavrusu buldu. Kanadından yaralı yavru baykuşu güvenlik kulübesinde korumaya alan Oklu, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yavru baykuşu teslim alıp Akhisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan yavrunun yuvasına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı