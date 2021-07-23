YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ağaçtaki yuvadan düşen baykuş yavrusu, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ağaçtaki yuvadan düşen baykuş yavrusu, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

Kayalıoğlu Mahallesi'nde belediyeye ait sosyal tesislerdeki güvenlik görevlisi Murat Oklu (30), yuvadan düşen yaralı baykuş yavrusu buldu. Kanadından yaralı yavru baykuşu güvenlik kulübesinde korumaya alan Oklu, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yavru baykuşu teslim alıp Akhisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan yavrunun yuvasına bırakılacağı belirtildi.

YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YUVADAN DÜŞEN YAVRU BAYKUŞ KORUMA ALTINA ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 16:40:44. #1.16#

title