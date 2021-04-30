Yusufeli'nde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yusufeli'nde korkutan yangın

Yusufeli'nde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yağcılar köyünde yangın meydana geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yağcılar köyünde yangın meydana geldi. İki katlı bir evin yandığı yangın diğer evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Yağcılar köyünde Cemil Alkan'a ait iki katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yağın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin etrafını tamamen sardı. İtfaiye ekiplerini müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde yine aynı ilçeye bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında çok sayıda ev ve samanlık yanarak kül olmuştu. - ARTVİN

Yusufeli'nde korkutan yangın
Yusufeli'nde korkutan yangın
Yusufeli'nde korkutan yangın
Yusufeli'nde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı
Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yusufeli'nde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:43:17. #1.15#

title