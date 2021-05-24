Yusuf Yazıcı: "Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız"
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Yusuf Yazıcı: "Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız"

Yusuf Yazıcı: 'Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz.

Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin" dedi.

Fransa Ligue 1'de milli futbolcuların Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Yusuf Yazıcı, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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