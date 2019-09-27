Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi

Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi

Şarkıcı Yusuf Güney, Megastar Tarkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e kullandığı ifadeler sebebiyle yalaka göndermesi yaptı.

27.09.2019 21:42
Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi

Şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle meslektaşı Tarkan'a tepki gösterdi ve yalaka göndermesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserine gitmişti. Konseri sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etmişti. Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de "Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek" demişti. Söz konusu anlara ilişkin olarak bugün şarkıcı Yusuf Güney'den tepki geldi.

"İNCE BİR MESAJDIR ANLAYANA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" şeklindeki ifadesiyle Tarkan'ın görüntülerini birleştiren Güney, şunları söyledi: İnce bir mesajdır, anlayana: Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir.

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YORUMLAR (10)

  • EŞREFPAŞALI:
    soyer başkan şato yollarını ysoyer başkan şato tadilatını ve bisiklet yolunun bitmesini beklemeden İstabul''a gitmen hayret
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  • BİR ŞARKICINI VE GÜNDEMDE KALMA CABALARI:
    yusuf bey fotograflar arasındaki farkı ayırt edememiş galiba. Siz sevdiğiniz siyasetcilere övgü dizdikten sonra emrinde bekleyen köle gibi dikiliyosunuz yanında. Tarkan övgü yagdırıp fotograf cekildiğinde arkadaş gibi sarılarak fotograf cekiliyorlar. Siz arkasını yalıcak adam beklerken tarkan kendi fikrine yakın insanlara destek icin konuşuyor.
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  • HAKAN:
    o adamın yalakalığa ihtiyacımı var hepsinden 10 kat populer kimseyle polemiğe girmez vs Tarkan adamdır yusuf yalaka olmasın:)
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  • ALİ:
    Konu ihtiyaç olup olmaması değil. A partisine yapınca yalaka, B partisine yapınca ''fikir özgürlüğü'' oluyor. İkiyüzlüsünüz, onu anlatmış.
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