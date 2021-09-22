Yusuf Engin kimdir? Danla Bilic'in yeni sevgilisi kimdir? Yusuf Engin kaç yaşındaydı, nereli? Yusuf Engin biyografisi!

Ünlü Youtuber Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Yusuf Engin ile birlikte görüntülenen Danla Bilic'in yeni sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Yusuf Engin kimdir?Danla Bilic'in yeni sevgilisi kimdir? Yusuf Engin kaç yaşındaydı, nereli? Yusuf Engin mesleği nedir? Yusuf Engin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Ünlü Youtuber Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisi ünlü iş insanı Yusuf Engin oldu. Yusuf Engin ile birlikte görüntülenen Danla Bilic'in yeni sevgilisi merak konusu oldu.

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Yusuf Engin bekardır, daha önce evlenmemiştir ve çocuğu yoktur.

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