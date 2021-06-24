Yusuf Dikeç kimdir? 2020 Olimpiyatları Atıcılık Yusuf Dikeç kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Yusuf Dikeç kimdir? 2020 Olimpiyatları Atıcılık Yusuf Dikeç kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yusuf Dikeç kimdir? 2020 Olimpiyatları Atıcılık Yusuf Dikeç kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başaran Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda 1 altın 2 gümüş madalya kazanan milli gururlarımızdan Yusuf Dikeç ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973 yılında, Göksun, Kahramanmaraş'da doğan, Türk atıcılık sporcusu. Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.

Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti

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Yusuf Dikeç kimdir? 2020 Olimpiyatları Atıcılık Yusuf Dikeç kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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