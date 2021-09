Yusuf Can Zeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Başpehlivan Yusuf Can Zeybek hayatı ve biyografisi!

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek, 2021 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finale çıktı. İsmail Balaban ile finalde karşılaşan Yusuf Can Zeybek 2021 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri müsabakasında 2. oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yusuf Can Zeybek 1994 Antalya doğumludur. Yusuf Can Zeybek 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. Yusuf Can Zeybek, 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Yusuf Can Zeybek'in İnstagram'da 1500 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@yusufcanzeybek" adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI?

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban kazandı.