Yüsra Geyik'ten yeni proje açıklaması
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Yüsra Geyik'ten yeni proje açıklaması

Yüsra Geyik'ten yeni proje açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Arka Sokaklar"dan ayrılan Yüsra Geyik, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Geyik, yeni projeleriyle ilgili soru üz erine "Evet yeni proje var" diye yanıt verdi. İşte detaylar...

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Yüsra Geyik geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, yürüyüş sonrası kahve molası için girdiği alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Geyik, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerin yeni proje var mı? Sorusu üzerine "Evet yeni projelerim var ama çalıştığım insanlara ayıp olmasın açıklamayalım. Zaten kısa bir süre sonra hepiniz öğreneceksiniz." dedi. Kahve sırasını bekleyip kahvesini alan başarılı oyuncu yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

Yüsra Geyik'ten yeni proje açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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