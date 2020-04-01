Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
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23 Mart, Türkiye, DHA, Güncel

Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk

Koronavirüs salgınından sonra yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye'ye getirildi. KYK yurtlarından birinde gözetim altına alınan genç kız, karantinada geçirdiği son bir haftaya dair düşüncelerini paylaştı.

01.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:48
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından geldikten sonra Sivas'taki KYK yurtlarından birine yerleştirilen Esma Çilingir (29), burada geçirdiği dönemi anlattı. En başta tedirginlik yaşadığını söyleyen Çilingir, ''Ama gördük ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Devletimize ve buradaki insanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

SINIRLAR KAPANINCA TEDİRGİN OLDU

ERASMUS programlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gittikleri İrlanda ve İskoçya gibi ülkelerden uçakla alınarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden Esma Çilingir (29), yurtta bir oda içinde bir haftada yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Gazi Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümü mezunu olan ve dil eğitimi almak için İrlanda'nın Dublin kentine giden Çilingir, Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle kapıları kapatmasından sonra tedirgin olduklarını, daha sonra yurt dışı öğrencilerinin getirileceğini öğrendiklerini söyledi.

''İHTİYAÇLARIMIZ BİZ GELMEDEN HAZIRLANMIŞTI''

Çilingir yaşadıkları süreci, "Bizden bilgilerimiz istendi. 23 Mart'ta uçakla bizi Sivas'a getirdiler. İndikten sonra sağlık kontrollerimiz yapıldı ve sonrasında burada Cumhuriyet Üniversitesi içindeki Binali Yıldırım kampüsündeki KYK yurtlarına yerleştirildik. Bu aşamada bize süreçle ilgili bilgiler verildi. Tek kişilik odalarda kalacağımız ve nasıl besleneceğimiz şeklinde. Anonsla bilgilendirmeler yapılacağı söylendi. Odaya geldiğimizde kullanabileceğimiz şeyler düşünülmüştü. Temizlik malzemesi gibi, ihtiyaç duyacağımız temel şeyler gibi. Her şey biz gelmeden hazırlanmıştı.'' dedi.

''MÜZİKLİ EĞLENCELER YAPTIK''

Sonrasında bazı isteklerini Valiliğe bildirdiklerini söyleyen genç kız, ''Sıcak su ve meyve gibi şeyler yoktu, bazı isteklerimizi Valiliğe ilettik. Canımızın sıkıldığını, biraz atıştırmalık ve meyve istediğimizi ilettik. Valilik bizleri dinledikten sonra kısa sürede bunları karşıladı. Odalar için gezici kantinler oluşturuldu. Sıkılmayalım diye bize pilates topu ve aletleri sağlandı. Dışarı çıkamadığımız için burada müzik eğlenceleri yapıldı, bizler de onlara eşlik ettik. Burada yalnız olduğumuz için değişik ve güzel bir şey oldu. Bu anlamda ilgilenilmesi çok güzel. Aynı zamanda gün içinde sağlık ekiplerince ateşimiz ölçülerek nasıl olduğumuz soruluyor. Aile ve Çalışma Müdürlüğü de sürekli bizi arayıp ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Bu da kendimizi çok iyi hissetmemize neden oluyor.'' sözlerini kullandı.

''İYİ Kİ GELMİŞİZ''

Türkiye'ye dönerken 14 gün karantinada kalacak olmanın endişesini yaşadıklarını, bazılarının bulunduğu yerden kaçtıkları yönündeki haberlerin kendilerini tedirgin ettiğini belirten Çilingir, "Gelirken çok tedirginliğimiz vardı. İnsanlar karantinadan sürekli kaçıyordu. Bizler de nasıl bir yerde kalıyorlar ki kaçmak istiyorlar diye tedirgin yaklaşmıştık. Ama yine de kendi ülkemizde olmak istemiştik. Geldikten sonar baktık ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Bu konuda hem devletimize hem de buradaki insanlara teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveri ve anlayışla bizimle ilgileniyorlar. Bu çok sevindirici ve güzel bir şey." ifadelerine yer verdi.

''DAHA FAZLA KALMANIN ŞAKASINI YAPIYORUZ''

İlk günlerde alışmakta zorlandıklarını ama şimdi kendilerini çok iyi hissettiklerini belirten Esma Çilingir, "Başlarda alışma sürecinde biraz sıkıldık, sürekli odada olmamız nedeniyle. Etkinlikler, moralimizi git gide yükseltmeye başladı. Hatta aramızda süreç uzarsa burada biraz daha kalabiliriz diye şakalaşıyoruz. Olabildiğince ilgileniyorlar. Bu durum, bu süreçte kendimizi iyi hissettiriyor çünkü odada sürekli yalnız olmak biraz kötü bir şey açıkçası." dedi.

''AİLEMİZLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK''

14 günlük süre sonunda Bursa'daki ailesinin yanına döneceğini ifade eden Çilingir açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: "4 gözle ailemin yanına, evime gitmeyi bekliyorum. Herkes evinde bu süreci geçiriyor. Bizler bu konuda bilinçli davranmalıyız. Kimse kendinin ve yakınlarının bu hastalığa yakalanmasını istemez. Bu yöndeki çağrılara kulak vermek gerekiyor. Herkesin sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yurtta internet olduğu için ailemizle sürekli görüntülü görüşme imkanımız sağlandı. Açıkçası bu süreç düşündüğümüzün çok çok üzerinde iyi bir şekilde geçiyor."

Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk

Kaynak: DHA

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Sivas'ta karantinada kalan genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
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