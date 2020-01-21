: Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra müzik piyasasına geri döndü

21.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:39

Müzik dünyasında bir döneme damga vuran Yurtseven Kardeşler, uzun bir sessizlik sonrası yeni bir single hazırladı. Gruplarına soyadlarını veren Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK kardeşler, 12 yıllık aranın ardından yeniden hep birlikte stüdyoya girdi.

12 YIL SONRA DÖNÜYORLAR

"Sen Hiç Aşık Oldun mu (Kanka)" adlı son albümlerini 2007 yılında çıkaran Yurtseven Kardeşler, müzik dünyasından uzak kaldıkları yıllarda sahne çalışmalarına devam etmiş ve İsmail YK'nın albümlerine destek vermişti. Yeniden bir araya gelen ekip, yine çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı.

SEVMESEYDİN İLE SES GETİRECEKLER

Yurtseven Kardeşler, yeni single'ları için sözlerini İsmail YK'nın yazdığı, bestesini ise Hasan Yurtseven'in yaptığı "Sevmeseydin" adlı şarkıyı yorumladı. Kardeşler, kendi stüdyolarında kaydettikleri duygusal şarkının aranjesine de imza attı. "Sevmeseydin" adlı single Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. Tiktok fenomenleri Ezgizem ve Yakari'nin rol aldığı klip de single'la birlikte müzik kanallarında yayına girdi.

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