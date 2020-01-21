Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra müzik piyasasına geri döndü
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Yurtseven Kardeşler, 12 yıllık suskunluklarını "Sevmeseydin" isimli şarkılarıyla bozdu. Ünlü grubun şarkıları bugün hayranlarıyla buluştu.
Müzik dünyasında bir döneme damga vuran Yurtseven Kardeşler, uzun bir sessizlik sonrası yeni bir single hazırladı. Gruplarına soyadlarını veren Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK kardeşler, 12 yıllık aranın ardından yeniden hep birlikte stüdyoya girdi.
12 YIL SONRA DÖNÜYORLAR
"Sen Hiç Aşık Oldun mu (Kanka)" adlı son albümlerini 2007 yılında çıkaran Yurtseven Kardeşler, müzik dünyasından uzak kaldıkları yıllarda sahne çalışmalarına devam etmiş ve İsmail YK'nın albümlerine destek vermişti. Yeniden bir araya gelen ekip, yine çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı.
SEVMESEYDİN İLE SES GETİRECEKLER
Yurtseven Kardeşler, yeni single'ları için sözlerini İsmail YK'nın yazdığı, bestesini ise Hasan Yurtseven'in yaptığı "Sevmeseydin" adlı şarkıyı yorumladı. Kardeşler, kendi stüdyolarında kaydettikleri duygusal şarkının aranjesine de imza attı. "Sevmeseydin" adlı single Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. Tiktok fenomenleri Ezgizem ve Yakari'nin rol aldığı klip de single'la birlikte müzik kanallarında yayına girdi.
Haber Videosu: Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra müzik piyasasına geri döndü
-
Hicbiri degismemis bi Zeynep cirkinlesmis.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ulan bi bitmediniz be kardeşim temcid pilavı gibisiniz ısıtılıp ısıtılıp servis ediliyosunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Pekmeze ihanet edip Nutellayı kral edenler, bu soğuk havalarda tabiki üşürsünüz. iyi üşümeler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Modasi gecti bunlarinCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
-
ülke normale dönüyor :))Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
-
2020 iyi mi geçecek acabaCevap Yaz 10 Yayından Kaldır