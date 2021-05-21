Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2021 | Yurtiçi Kargo kaça kadar açık? Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor2021?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri, kargo işlemleri gerçekleştirecek ya da bekleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Özellikle dini bayram, resmi tatil ve hafta sonları kargo işlemi olanlar, Aras Kargo mesai saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2021 | Yurtiçi Kargo kaça kadar açık? Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor2021?

Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan Aras Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo gönderecek veya alacak kişiler "Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor, kapanıyor?" diye soruyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır.

YURTİÇİ KARGO ŞUBELERİNE KAÇA KADAR KARGO TESLİMİ YAPILIR?

Gönderilerinizi hafta içi 18.00'e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800'den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz.

Cumartesi günleri "VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi" hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.?

ADRESİMDEN SAAT KAÇA KADAR KARGO ALIMI YAPILIR?

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz.

Hafta sonu ise kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30'a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00'e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz.

Cumartesi günleri "VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi" hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.?