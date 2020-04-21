Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor
Salacak ve Üsküdar sahili ve meydanından görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya hareketliliğinin düşük oranda olduğu görüldü.
21.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:41
Salacak ve Üsküdar sahili ve meydanından görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya hareketliliğinin düşük oranda olduğu görüldü.
Kaynak: AA