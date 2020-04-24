Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Boş cadde ve sokaklar Asgari düzeyde yolda ilerleyen araçlar Az sayıda insanın çarşıda yürümesi Esnaflardan Hasan Türk ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
24.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:11
Boş cadde ve sokaklar
Asgari düzeyde yolda ilerleyen araçlar
Az sayıda insanın çarşıda yürümesi
Esnaflardan Hasan Türk ile röportaj
ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Kaynak: AA