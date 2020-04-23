Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin Twitter hesabından kentle ilgili yaptığı, "Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

23.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:14
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim

Macaristan'dan dün gece Bingöl'e gelen grup arasında bulunan P.P. Twitter hesabından pasaportundaki Bingöl giriş damgasını paylaşarak, "Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" ifadesini kullandı.

P.P'nin bu paylaşımı tepkiye neden oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan P.P. adlı şahıs hakkında, yukarıdaki paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır"

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dün gece Bingöl'e getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
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