Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
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Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlar, KYK yurtlarında misafir edildi. Sivas'taki yurtta karantinada kalan vatandaşlar da sürecin sonuna doğru gelirken, burada geçirdikleri günleri anlattı.

04.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:08
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilen vatandaşlar; KYK'ya bağlı yurtlarda karantinaya alındı. Karantinada son üç günü kalan vatandaşlardan Nagihan Özhan ve Ecem Artut, geçen süreç boyunca neler yaşadıklarını paylaştı.

MİSAFİR GİBİ AĞIRLANDILAR'

Kaldıkları odada çektikleri videolarla İhlas Haber Ajansı'na, karantina sürecinde ailesini ve arkadaşlarını özlediğini anlatan Nagihan Özhan, "Karantinada artık son günlere yaklaşıyoruz. Heyecanımız gerçekten dorukta. Bu zamana kadar Sivas KYK yurdunda müdürümüz başta olmak üzere bütün personel, Başhekimimiz, sağlıkçılarımız herkes bize elinden gelen yardımı yaptı. Her şeyden önce güler yüz bizler için önemliydi. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü karantinada olduğumuzu hissettirmediler. Biz burada misafir edildiğimizi hissettik.'' ifadelerini kullandı.

''KENDİMİZİ YALNIZ HİSSETMEDİK''

Tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Özhan, ''Ben kronik şeker hastasıyım, bunu yeni tespit etmiştik ve doktora gitmem gerekiyordu. Burada tedaviye başladım. İlk kez karantinada insülin kullanmaya başladım. Ailemizi çok özledik. Küçükken bize dokunarak sevmeyi öğrettiler. Sevdiğimiz insanları kucaklamayı çok sevdik. Mutlaka her şey yoluna girecek ve eski günlerimize kavuşacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Kaldığımız zaman içerisinde gerek pilates toplarıyla gerek kitaplarla gerek mektuplarla burada bize misafir olduğumuzu hissettirmeye çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendimizi yalnız hissetmedik. Hep yanımızda olduğunuzu hissettik. Arkadaşlarımı, ailemi ve çevremi çok özledim, onlara sarılmak istiyorum. Bu günler yakında olacak" dedi.

''TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİ DAHA İYİ''

Avrupa'da sağlık sisteminin kendilerini korkuttuğunu belirten, İrlanda'da eğitim görürken koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilen Ecem Artut, sağlık sisteminin Türkiye'de daha iyi olduğu için ülkelerine dönme kararı aldıklarını söyledi. Artut, "Biz buraya gelmeden önce 10-15 gün arasında kendimizi izole ettik. Avrupa'da hastalık daha önce ortaya çıktı. Okullarımız ve iş yerlerimiz kapandı. Daha sonrasında bizlerde korku oluşmaya başladı. Hastalık korkusu ve anne, baba özlemi. En büyük sorun sağlık sistemiydi. Sağlık sistemi Türkiye'de daha iyi olduğu için buraya gelme kararı aldık. Uçağa bindikten sonra Sivas'a indik.'' sözlerini söyledi.

''VALİ; LAHMACUN, ETLİ EKMEK VE KATMER GÖNDERDİ''

Çalışanların her zaman kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Artut, duygularını şu cümlelerle sonlandırdı: ''Her zaman bizi desteklemeye çalışıyorlar. Biz de onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kapılarımıza yazılar asıyoruz, camlardan onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bizim olduğu kadar onların da motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sivas Valimiz etli ekmek, lahmacun ve katmer gönderdi. Camlardan birbirimizle konuşarak iletişim kuruyoruz. Son günlerimiz burada duygulanıyorum burada bize gerçekten burada çok iyi baktılar."

Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı

Kaynak: İHA

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilen öğrenciler karantina sürecini anlattı
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