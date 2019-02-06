Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soru önergesine verdiği cevapta yurt dışında yaşayan Türklerin sayısının ülkelere göre dağılımını gösteren bir tablo paylaştı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk yurt dışında yaşıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurt dışında yaşan Türklerle ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na 2018 yılında çok sayıda soru önergesi verdi. Tanrıkulu'nun önergelerini toplu olarak 14 Ocak 2019'da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, verdiği cevapta yurt dışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını da paylaştı.

EN ÇOK ALMANYA'DA TÜRK VAR

Sözcü'nün aktardığı habere göre; 52 ülkeyi kapsayan tabloda 5 milyon Türkün yurtdışında yaşadığı, en çok Türk vatandaşının yer aldığı ülkenin ise 2 milyon kişiyle Almanya olduğu görülüyor.

3 ÜLKEDE HİÇ TÜRK YAŞAMIYOR

Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi.

Önerge yanıtındaki tabloda belirtilen yurt dışındaki vatandaş sayıları şöyle: