Yurt dışına çıkan Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak ise derin göğüs dekolteli mavi elbisesiyle çektiğini bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

DEKOLTESİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte Fransa'ya gitti. Paris'te moda etkinliklerine katılan Hadise, Instagram hesabından da bol bol paylaşım yaptı. Hadise bir davette giydiği derin göğüs dekolteli mavi elbisesiyle göz kamaştırdı.

BİKİNİLİ POZ VERMİŞTİ

Hadise, geçtiğimiz günlerde de bikinili pozlarını paylaşmış ve çok sayıda beğeni almıştı.