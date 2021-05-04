Yüreğir Belediyesi evde bakım ve sağlık hizmetine devam ediyor

Yüreğir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde evde bakım ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde evde bakım ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmeti, talebin yoğunlaştığı tam kapanma sürecinde de aralıksız sürdürülüyor.

Hizmette, kayıtlı hastaların rutin ziyaretleri yapılırken, evde sağlık uygulamasına ihtiyacı olan vatandaşlara da yardım ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt