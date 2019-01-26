Yunanlılar, mübadelenin 96. yıldönümünde Samsun'da gözyaşı döktü

Mübadelenin 96. yılında denize karanfil bırakıldı

SAMSUN - Samsun'da Türk ve Yunanistan vatandaşı mübadiller, mübadelenin 96. yıldönümünü denize karanfil bırakarak andı. Yunanistan'dan gelen Yunan misafirler, anma etkinliklerinde duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca mübadelenin 96. yıldönümü dolayısıyla Tütün İskelesi'nde denize karanfil bırakma töreni düzenlendi. Yunanistan'dan gelen Yunan vatandaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımı attığı anı simgeleyen heykelin önünde fotoğraf çektirdi. Kurtuluş Yolu üzerinde bulunan Tütün İskelesi'nde yapılan etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve 2 ülkenin İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Yunanistan'dan Türkiye'ye anma için gelen heyet, Yunanistan Milli Marşı okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Mübadillerin çok büyük sıkıntılar çekerek bugünlere kadar geldiğini belirten Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altunsoy, "Mübadele sırasında Türkler ve Yunanlılar çok büyük sıkıntılar çekti. İki ülke vatandaşları da göç sırasında ağır kayıplar verdi. Bundan 96 yıl önce TBMM hükümeti ile Yunan hükümeti arasında, Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öğrenen mübadele sözleşmesi imzalandı. Yunanistan'ın Balkan Savaşı'na katıldığı tarih olan 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşme ile yaklaşık 2 milyon insan doğdukları topraklardan göç etmek zorunda kaldı" dedi.

Konuşmaların ardından denize çelenk ve karanfil bırakıldı. Daha sonra mübadiller hep birlikte Bandırma Vapuru İskelesi'nde "Vardar Ovası" türküsünü söyledi.

Programa İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Yunan misafirler ve mübadiller katıldı.

Kaynak: İHA