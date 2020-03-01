: Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor

01.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:47

İdlib'deki hain saldırı sonrasında Ankara'nın sınırları açma kararı, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis Türkiye hakkında skandal bir suçlamada bulundu. Stefanis açıklamasında, "Sınırımızda dün 9.600 girişim ihlali oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ONLARA YARDIM EDİYOR"

Stefanis, "Dün sınırlarımızda 9.600 ihlal yaşandı bunların hepsini başarıyla çözdük. Türkiye onları durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda onlara yardım da ediyor" iddiasında bulundu.

SINIRDA 13 BİN İNSAN BULUNUYOR

Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13 bin insan bulunduğu belirtildi.

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Türkiye'nin göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan çok sayıda göçmen, havanın kararmasıyla birlikte ateş yakıp battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştı. Bazı göçmenler ise uyku tulumlarına girerek, uyudu. Bölge halkı ise sınır kapısı önünde bekleyen göçmenlere evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek, ikram etti. İpsala Sınır Kapısı önünde sayıları her geçen saat artan ve bekleyişleri süren göçmenler, amaçlarının Yunanistan'a geçerek, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu söyledi.

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