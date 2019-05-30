Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı!
Edirne'de, Türkiye-Yunanistan sınır hattında kaçak göçmenlerin 'geri itme' dramı devam ediyor. Son olarak Meriç Nehri'ne atılan göçmenler, plastik mermilerle vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edildiğini, elektrikli şok cihazları ile müdahale ettiklerini ve ağır darba maruz kaldıklarını belirttiler.
Yunan polisi tarafından elektrikli şokla etkisiz hale getirildikten sonra plastik mermi sıkılan ve sopalarla öldüresiye dövülen göçmenler, Meriç Nehri'ne atıldı.
Sınır hattında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlık piyade birlikleri 'hudut kartalları' tarafından tespit edilen göçmenler, hemen koruma altına alınarak, ilk yardım müdahaleleri yapıldı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'nde bakım ve koruma altına alındı.
Irak uyruklu İbrahim Hıdır (35), Mısır uyruklu Hasan Mahmut (18) ve Ahmet Samir (26), İstanbul Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları ile anlaştıktan sonra Türkiye'den yasa dışı yollarla 9 kişilik grup içerisinde Edirne üzerinden Yunanistan'ın Dimetoka şehrine ulaştı. Dimetoka'dan Selanik'e geçmeye çalışırken otogarda Yunan polisleri tarafından tutulup karakolu götürüldüklerini söylediler. Karakol içerisinde kendileri gibi yaklaşık 35 kaçak göçmenin daha tutulduğunu belirten, göçmenler yaklaşık 2 gün karakolda kaldıklarını belirtti.
PLASTİK MERMİ, ŞOK CİHAZI VE DAHA FAZLASI
6 Yunan polisi gözetiminde 10'arlı gruplar halinde 2 polis refakatinde botlarla Türkiye tarafına geri gönderildiklerini belirten göçmenler, karakolda başlayan darp ve şiddetin Meriç Nehri kıyısında ve botta devam ettiğini söyledi. Geri itme olayını yaşayan göçmenler, sopalarla kollarına vurduklarını, plastik mermilerle bacaklarına vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edildiğini, elektrikli şok cihazları ile müdahale ettiklerini ve ağır darba maruz kaldıklarını belirttiler.
TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI
Türkiye-Yunanistan sınır hattında Meriç Nehri civarında hudut kartalları tarafından yakalanan göçmenler, hemen sağlık kontrolünden geçirildi ve tedavi altına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim eden yaralı göçmenlerin tedavisi burada da devam etti. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan göçmenler, "Bizlere konuşma fırsatı bile vermeden vurmaya başladılar, plastik mermi ile sıktılar, şok tabancası kullandılar. Ters kelepçe ile bağladılar. Tüm kıyafetlerimizi aldılar. Yanımızdaki eşyaları aldılar" dedi.
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Sana atlaslar, haritalar gösterecekler. Adına sınır dedikleri bazı çizgilerle çevrildiğini göreceksin yaşadığın yerlerin. Bütün bunlar kurmaca. Gerçekte tüm yeryüzü Allah''ındırve gerçekte yürüyebildiğin kadar senindir tüm coğrafyalar.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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TEBRIKLER YUNANISTANCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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memleketleri batiyor ulan oleceksen kendi ulkende ol ne isin var senin avrupada.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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NE DEYİM HAKLILAR BİZ ALDIK NE OLDU BİZİM VATANDAŞLAR VANDALLIĞA UĞRADI HANGİ ÜLKE ALMAK İSTEMİYORSA HAKLI. BUNLAR LAFTAN ANLAMIYOR TÜRKİYE''NİN HALİ ORTADA . . ALLAH AFFETSİN ÜZÜLEMİYORUM BİLE BUNLARA BEN MERHAMETTEN MARAZ DOĞARCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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bu yunanlar bir de bize barbar diyorlar?? Allah bunlara fırsat vermesin. Bu göçmenler de kaşınıyorlar, müslüman devletler dururken avrupaya kaçarsan seni insan yerine koymazlar öyle. Ama buraya gelmesinler artık, biraz da arap ülkelerine gitsinler. Arapların sofraları bizden zengin sadece paylaşmayı bilmiyorlar.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır