Yunanistan'ın Elazığ depreminde yardımcı olduğunu öğrenen Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken sözler

25.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:19

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Yardıma bir dönem Türk halkının protesto ettiği Yunanistan'ın da katıldığı öğrenen şarkıcı Gökhan Özoğuz, tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

YUNANİSTAN, DEPREM SONRASI YARDIMDA BULUNDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Gökhan Özoğuz depremin ardından ülkemize yardıma ilk gelenlerden birinin Yunanistan olduğunu öğrenince daha önce Yunanistan'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada 'oh olsun' diyenlere seslendi.

"YUNANİSTAN'DA DEPREM OLDUĞUNDA BEDDUA EDENLER, BİRAZ UTANIRLAR BELKİ"

Yunanistan depreminde yaşananları hatırlatan Gökhan Özoğuz "Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler vardı. Biraz utanırlar belki. Artık bilmeyenlerde uyansın inşallah da, şu kin, şu nefret bitsin! Dünyanın dört bir yanında. İnsan olmaya geliyoruz dünyaya. Eninde sonunda insan insana muhtaç olacak!" dedi.