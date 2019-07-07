Yunanistan'da başbakan seçilmesi beklenen Miçotakis'in gözü Ege ve Kıbrıs'ta

Yunanistan bugün seçime gidiyor. Başbakan Aleksis Çipras'ın en büyük rakibi, Kiryakos Miçotakis. Anketlere göre Çipras'ın işi zor zira eski Başbakanlardan Konstantin Miçotakis'in oğlu olan Kiryakos Miçotakis, özellikle ekonomi ve göçmenlerle ilgili vaatleriyle seçimin favorisi görülüyor. Miçotakis, dış politika konularına ve özellikle Türkiye ile olan Ege ve Kıbrıs meselelerine odaklanacak.

Yunanistan'daki erken milletvekilliği seçimlerinde son anda kayda değer bir siyasi gelişme yaşanmazsa kamuoyu araştırma şirketlerinin verilerine göre muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi dört yıllık bir aradan sonra tekrardan iktidara dönmüş olacak. Son anketler Miçotakis önderliğindeki partinin büyük bir oy farkı ile seçimleri Alekis Çipras liderliğindeki Syriza'nın önünde, birinci parti olarak tamamlayacağını gösteriyor. Miçotakis'in Yunanistan'ın yeni kabinesini çok kısa bir sürede açıklaması bekleniyor. Yeni hükümetin kurulması ile beraber Miçotakis, Yunanistan ekonomisini yakından alakadar eden bir dizi neoliberal önlemler üzerinde yoğunlaşacak. Diğer yandan yeni hükümet, dış politika konularına ve özellikle Türkiye ile olan Ege ve Kıbrıs meselelerine odaklanacak.

İLK ZİYARET ANKARA'YA OLABİLİR

Yeni Demokrasi kaynaklarından ulaşılan bilgiler, Miçotakis'in başbakan olması durumunda Ankara ile yakın temas içerisine gireceğini gösteriyor. Sandıkların açılmasına ramak kala Yunanistan basınına konuşan Miçotakis, başbakan seçilir seçilmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyalog arayışı içerisine gireceğini açıklamıştı.

Atina'daki siyasi kaynaklar, bu diyalog arayışının iki başkent arasındaki olası yeni iktidarı kutlama mesajları çerçevesinde başlayabileceğini gösteriyor. Ankara'dan gelecek sıcak mesajlarla beraber Miçotakis yurt dışı seyahatlerinden ilkini Türkiye'ye gerçekleştirebilir.

Kiryakos Miçotakis

KIBRIS VE EGE MESELESİ

Yeni Demokrasi'yi yakından takip eden kaynaklar, "Miçotakis'in odağında sadece Ege konuları bulunmuyor. Müstakbel başbakan Kıbrıs'ta yeni bir çözüm süreci istiyor" diyerek Atina'daki olası iktidar değişimi ile beraber Kıbrıs'ta yeni bir sürecin başlayabileceği olasılığına dikkat çekiyor.

Miçotakis'in yurt dışına ziyaretleri çerçevesinde ilk duraklarından bir tanesi Lefkoşa olacak. Bu ziyarette Miçotakis, Kıbrıs Rum liderliği ile beraber yeni bir çözüm süreci için düğmeye basacak.

Halihazırda Kıbrıs Rum liderliği BM Genel Sekreteri'ne göndermiş olduğu bir mektup ile yeni zirve talebinde bulundu. Kıbrıs'ta iki lider geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirmiş oldukları telefon görüşmesinde ise yakın zamanda tekrardan bir araya gelme kararı almıştı.

Ankara ile kurulacak olan yeni iletişim köprüleri aracılığı ile Yeni Demokrasi iktidarı Ege Denizi'nde tehlikeli seviyelere tırmanan gerginliği kontrol altına almak için gayret sarf edecek.