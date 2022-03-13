Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine katıldı
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Maşe - Güncel
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Son dakika gündem haberi: YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı vesilesiyle düzenlenen ayine katıldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na inerek İstanbul'a giriş yaptı. Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katıldı. Miçotakis ayinden sonra patrikhaneden ayrıldı. Miçotakis Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.- İstanbul