Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı
Türkiye'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararının ardından göçmenler, sınır bölgelerine akın etti. Otobüse binmeden önce mikrofon uzatılan bir Suriyeli, "Türkiye'yle ilgili ne söyleyeceksin?" sorusuna "Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı. 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyor" dedi.
İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düşünce Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Kararı duyan on binlerce göçmen, sınır bölgelerine akın etti. Sınıra gitmek için otobüse binmeye hazırlanan bir Suriyeliye mikrofon uzatıldı ve duyguları soruldu. Göçmen, "Burada çok fazla Suriyeli oldu. 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sabah erken saatlerde İstanbul Esenler'de bulunan sığınmacılar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bilet alarak otobüse binen sığınmacılar, Edirne yönüne doğru hareket etti.
"ÇOK FAZLA SURİYELİ VAR, BURADA HİÇBİR ŞEY KALMADI"
Burada açıklamalarda bulunan İdlibli Enis ise 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Türkiye'de birçok sektörde çalıştım. Önce Yunanistan'a ardından ise Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'de çok fazla Suriyeli var. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 milyon Suriyeli var. 2 milyon kişi daha yolda olduğu konuşuluyor. Bir süre sonra olmuyor. Avrupa neden istemiyor? Avrupa da biraz alsın" dedi.
Haber Videosu: Yunanistan'a giden Suriyeli genç, Suriyelileri şikayet etti: Çok fazla var
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suriyede savaş var abiyheryer suriCevap Yaz Yayından Kaldır
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O değilde kadının çocukları acıyorum ben ülkemiz yanlış bir şey yaptık bunları buraya alarak tampon bölge oluşturup o bölgeden kesinlikle çıkartmayacaklardı. Virüs gibi her yere yayıldılar. Afganistan''ın geçmişi nasıldı Suriye''nin geçmişinin nasıldı Gayet güzeldi unutmayın bizim ülkemiz ayakta tutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ve şehitlerimizin asil kanlarıyla canlarıyla ayakta durduğun çok iyi biliyoruzCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kafaya bak. . Kendi insanından şikayetçi hasbam. . . . Bİşey kalmamış. . Sizin gibi kan emiciler yüzündenSizin gibilerin Vatanımızda yeri yok artık. Gidin Ve birdaha Dönmeyin. Yıllardır Ülkemizdesiniz. Şehitlerimiz varken zafer işareti yapıp sırıtıp gidenler Haklarımız haram olsun. ŞEhitlerimizin elleri yakanızda olsun. Rabbime hesap veremezsiniz inşallah. . . . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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VATANLARI IÇIN SAVAŞSINLAR NEREYE KAÇIYORLAR heykidi hey SAHIB CIKMADIĞIN VATAN IÇIN SONRADAN AĞLAK FAYDA ETMEZCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Burayı kuruttuk sıra avrupada. . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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size kapımızı açtık. hal hareketlerinizle kendinizden nefret ettirdiniz. şükürsüzsünüzCevap Yaz 50 1 Yayından Kaldır
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hepsinin ALLAH blasını versin bıktık ulan26 1 Yayından Kaldır
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onları suriye sınırına yollayın yitsin savaşsınlarCevap Yaz 51 Yayından Kaldır
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Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın inşAllahCevap Yaz 38 2 Yayından Kaldır
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Kardeş kusura bakma senide rahat ettiremedik, başta bize de söyleseydiniz o kadar kişiyi kabul ederdik. Sizinle aynı dinde olduğum için aynı ümmeti temsil ettiğim için utanıyorum, Allah''ım sen bizi gör, şehitlerimizi gör, kalan askerlerimizi koru ve böyle edep haya yoksunu kullarının cezasını verCevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır