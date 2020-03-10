Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Haber
Avrupa, Edirne, Güncel

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri Sığınmacılardan detaylar Çocuklardan detaylar Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.

10.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:20
Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri

Sığınmacılardan detaylar

Çocuklardan detaylar

Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürüyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sinan Akçıl Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor Fatih Terim Ünal Karaman İsmail Kartal Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:40:43. #1.14#