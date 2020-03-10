Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri Sığınmacılardan detaylar Çocuklardan detaylar Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.

Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri

Sığınmacılardan detaylar

Çocuklardan detaylar

Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA