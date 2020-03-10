Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri Sığınmacılardan detaylar Çocuklardan detaylar Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.
10.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:20
Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri
Sığınmacılardan detaylar
Çocuklardan detaylar
Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor