'Yunan zulmü' göçmen kamerasında
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'Yunan zulmü' göçmen kamerasında

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen ve Yunan askerler tarafından sınır bölgesinde dövülüp 'go back' denilerek Türkiye'ye geri itilen göçmenler, diğer göçmen arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

30.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:28
'Yunan zulmü' göçmen kamerasında

Edirne'den yasa dışı yollarla 'a geçen ve Yunan askerler tarafından sınır bölgesinde dövülüp 'go back' denilerek 'ye geri itilen göçmenler, diğer göçmen arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Yunanistan sınır birlikleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni hiçe saymaya devam ediyor. 2019 yılı içerisinde binlerce düzensiz göçmeni darp ederek Türkiye'ye geri iten Yunan güvenlik güçlerinin zulmü, bir başka göçmen tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Söz konusu göçmenin internette paylaştığı skandal videoda, Yunan güvenlik güçlerinin 'go back' diyerek göçmeni defalarca darp ettiği görülüyor.


Geri itme vakalarında artış yaşanıyor


Öte yandan, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı itibariyle, bölgede 123 bin 337 düzensiz göçmene işlem yapıldı. Pakistan ve Afganistan uyrukluların başı çektiği düzensiz göçmenlerin yüzde 55'inden fazlasında geri itme vakalarının yaşandığı bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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