Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada
Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botu, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından batırılmaya çalışıldı. Bottaki kadınlardan birinin yalvarışlarına aldırış etmeyen Yunan sahil güvenliğinin vicdansızlığı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.
Bugün, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla göçmenlere vurdu.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması, kameralara anbean yansıdı.
YALVARMALARINA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan ve yalvarmalarına aldırış edilmeyen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada
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bir daha gelmen diyen suriyelilere kapak olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gavurda vicdan ne gezer, medeni diye öve öve bitiremedikleri BATI AVRUPA BU İŞTE!!! ha birde yunan suyu pek sevmez :) ALLAH yardım etsin insan olarak üzülüyoruz yinede , olan çocuk ve kadınlara oluyor.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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banada saldiracaksiniz ama ben genede söyleyim iclerinde yuzde 1 de olsa o masumlarin hesabini bizede soracaklar 2 saat disarida gezince kosa kosa sicak eve gidiyoruz bunlar günlerdir disarida islak ac soguk ve tuvaletsiz kadin coluk cocuk ne ara biz bu kadar fasist bu kadar acimasiz olduk ? nerede bizim dinimiz ve irkimiz geregi degerlerimiz bisey demiyorum kendi adima utaniyorumCevap Yaz 21 27 Yayından Kaldır
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biz bunlara zaten bakıyorduk bunlar Avrupa aşkıyla kendilerini tehlikeye atıyorlar ayrıca kurtaran yine Türk botu acımasız olsaydık kaderlerine terk ederdik3 Yayından Kaldır
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gönüllüler gidiyor zorla mı gönderildiler.2 Yayından Kaldır
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''Büyük İsrail'' kuruluyor, farkında mısınız? Doğu sınırı Fırat olacak diyorlar, peki Kuzey sınırı neresi? ''Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanına'' sormak lazım, mutlaka biliyordur.Cevap Yaz 13 8 Yayından Kaldır
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esemedi biçemedi kesemedi : Sen çok biliyon ya sen söylee. avrupadan imf den abd uşaklığından kurtarmış adamlar senden iyi biliyo neyin ne olduğunu kıt bildiğinle bi o kadar bilinmeyen, bilmediğimiz gizli olaylarla dış siyaseti kuranlara saygı duy. atatürkü geçmişi bırak günümüzde bile sevmeyenler dolu. şuan da sizin gibilerin olması şaşırtıcı değil. Allah yolumuzu açık etsin. sizlere rağmen.Yayından Kaldır
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öyle olmasın diye uğraşılıyor sadece abd değil rusya ypg de israile çalışıyorYayından Kaldır
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Bizim milletimizin kıymetini bilmediniz. Milletimiz ve Devletimiz hakkındaki düşüncelerinizi sesli olarak haykırdınız. Sizin yaptığınız tamamen nankörlüktür. Daha önce de batı ülkelerinin sözlerine kanarak, Türk Milletine yapmadığınız eziyet kalmamıştı. Ama yüce Türk Milleti her zaman masumun yanında olur. Ne ekerseniz onu biçersiniz.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir. .5 Yayından Kaldır