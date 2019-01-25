Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı

Yunanistan parlamentosu uzun süren tartışmaların ardından Makedonya anlaşmasını onayladı.

28 YILLIK TARTIŞMANIN SONUNA GELİNDİ

Makedonya'yla varılan isim değişikliği anlaşmasıyla 28 yıllık tartışmanın da sonuna gelindi. Anlaşmaya göre Makedonya adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirecek.

YUNANİSTAN, AB'YE YAPTIĞI İTİRAZI SONLANDIRACAK

Yunanistan da buna karşılık Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya girmesi yönündeki itirazını sonlandıracak.

Makedonya tarafı anlaşmayı kendi meclisinde onaylamıştı.