: Yunan medyasından kriz yaratacak iddia! Hafter gizlice Atina'ya gitti

16.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:34

Libya'daki milislerin lideri general Halife Hafter'in, Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldiği bildirildi.

GİZLİCE ATİNA'YA GELDİ

Yunan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya geldiği belirtilirken, Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter'in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.

ALMAN BAKAN, HAFTER'İN ATEŞKESE UYMAYA HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da Hafter'in ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı.

Bingazi'de Hafter ile görüşen Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.

BERLİN'DE KONFERANS YAPILACAK

Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

TÜRKİYE DE KATILACAK

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.

TARAFLAR DAVET EDİLMİŞLERDİ

BM'nin meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Sarraj ve Libya Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci general Hafter tarafından kabul görülmemişti. Darbeci general Hafter, metni imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

HAFTER ÖFKE NÖBETİ GEÇİRDİ

"Vladimir Putin, öfkeli Libyalı general tarafından nasıl oyuna getirildi?" başlıklı Bloomberg haberinde, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in görüşmeler sırasında öfke nöbeti geçirdiği, ilk olarak görüşmeleri, ardından Moskova'yı terk ettiği belirtildi.

MISIR VE BAE ANLAŞMAYI BOZDU

Bloomberg'e konuşan bir yetkili, Mısır ve BAE'nin Türkiye'ye çok fazla taviz verildiği gerekçesiyle varılan ateşkes anlaşmasını desteklemediğini öne sürdü.

HAFTER ATEŞKESE SON VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Libya'da darbeci General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmeler sonrası Hafter ateşkese imza atmak için süre istemişti. Bu hamlenin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Libya'da Halife Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 'ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini' duyurdu.

CİHAT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesini ön gören tezkereyi kabul etmesinin ardından Libya'daki darbeci General Hafter'dan Türkiye'ye karşı küstah bir açıklama gelmişti. Hafter, 'kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için' Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yapmıştı.

Libya'daki iç savaşta son durum:

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