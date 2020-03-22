Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle ilgili Müslümanları hedef alan skandal bir paylaşıma imza attı. Söz konusu karikatür, gazetenin İngilizce yayın yapan Twitter hesabından paylaşıldı.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi koronavirüsle ilgili Türkiye'yi, Müslümanları ve göçmenleri hedef alan bir karikatür yayınladı. Gazete karikatürü İngilizce yayın yapan Twitter hesabından paylaştı.

Koronavirüsün merkez üssü artık Avrupa olmasına rağmen Yunanistan'da yayın yapan gazete Müslümanları, Türkiye'yi ve göçmenleri hedef alan bir karikatür yayınladı.

Virüsü Müslümanların taşıdığı mesajı veren karikatürde arka manzarada İstanbul camileri, Türk bayrağı yer alırken, ön tarafta burka giymiş iki kadın görülüyor.

Kadınların gözlerinin görüldüğü aralıkta ise virüs resmediliyor.

İşte gazetede Ilias Makris imzasıyla yayınlanan karikatür: