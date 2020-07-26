Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler
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Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını sindiremeyen Yunanistan'da Atina Başpiskoposu Yeronimos, cuma akşamı Ayasofya için düzenlenen özel ayinde "Medeniyet adına utandırıcıdır, küstahlık ve insanlığın inkârıdır" diye konuştu.

26.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.07.2020 09:23

Türkiye, geçtiğimiz cuma günü 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne tekrar kavuştu. Yunanistan ise bu durumu bir türlü kabullenemiyor. Üst üste açıklamalar yapan komşu da bu dalgaya son katılan da Atina Başpiskoposu Yeronimos oldu. Cuma akşamı Ayasofya için yapılan özel ayinde konuşan Hristiyan din adamı"Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik" ifadelerini kullandı.

"BARBARLIĞIN YAYILMAMASI İÇİN DUA ETTİK"

Cuma gecesi, Ayasofya için Atina'daki Metropol kilisesinde düzenlenen özel ayinden sonra konuşan Yeronimos, "Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik. Bugün olanlar (Ayasofya'da kılınan ilk namaz) medeniyet adına utandırıcıdır, küstahlık ve insanlığın inkârıdır" dedi.

2 TÜRK BAYRAĞI YAKILDI

Öte yandan Selanik'te ise Hagia Sophia kilisesinde düzenlenen dini ayinden sonra, neonazi 'Altın Şafak' ve 'Kutsal Tabur' örgütlerinin üyeleri, kilisenin önünde ve Türkiye Başkonsolosluğu'na 150 metre masefede 2 Türk bayrağı yaktı. Yunan polisi, 150 kadar göstericiyi, üç günlük tadilat dolayısıyla yarına kadar ziyarete kapalı olan Atatürk Müzesi'ne (Atatürk'ün doğduğu ev) ve bitişiğindeki Selanik Başkonsolosluğu'na yaklaştırmadı.

AKSOY'A YANIT

Bayrak yakılmasını "En şiddetli şekilde kınadığını" belirten Yunan Dışişleri ise Dışişleri Sözcüsü Aksoy'a cevabında "Uluslararası kamuoyu, Türkiye'nin dini ve milliyetçi fanatizm hezeyanlarını şaşkınlıkla izlemektedir. Cevap vermeye değmez" diye küstah bir ifade kullandı.

Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler
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