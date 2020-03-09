Yunan askerleri binalara
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yunan askerleri binalara - Haber
Yunanistan, Türkiye, Güncel

Yunan askerleri binalara

Yunanistan askeri sınırda zulme devam ediyor. Çoğu zaman gerçek mermilerle göçmenlerin üzerine ateş eden askerler, zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

09.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:19
Yunan askerleri binalara

Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

YERLEŞİM YERLERİNE BİLE ATEŞ EDİYORLAR

Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor. Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor. Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

GÖÇMENLERE "SİZİ KESECEĞİM" HAREKETİ

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti. Askerlerin, sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesi yine kameralara yansıdı. Bunun yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

Yunan askerleri binalara

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yunan askerleri binalara

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Can Müslüm Gürses Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Yunan askerleri binalara - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:13:43. #1.14#