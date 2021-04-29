Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı

Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı. Törende protokol maske taktı ve sosyal mesafeye de uydu.

Kocadere'deki 830 vatandaşın Yunan ve Ermeni çeteleri tarafından katledilişinin 100. yıl dönümü bu yıl sade bir törenle anıldı. Kocadere Şehitliğinde gerçekleştirilen törene; Çınarcık Kaymakamı Vekili Abdurrahman İnan, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Koçak, Yalova İl Genel Meclis Başkan Vekili Murat Kaya, Yalova İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Kaya, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, AK Parti Çınarcık İlçe Başkanı Hüseyin Günay, MHP İlçe Başkamı Gökmen Bayraktar, İYİ Parti İlçe Başkanı Aykut Acar, AK Parti Esenköy Belde Başkanı Mehmet Özçam Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, Şenköy Muhtarı Mehmet Uçar ile az sayıda protokol mensubu katıldı. Her yıl görkemli bir törenle gerçekleştirilen anma bu yıl korona virüs tedbirleri çerçevesinde sadece şehitlerin ruhları için Esenköy Yeni Mahalle Cami İmam Hatibi Mücahit Yalçınkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitlik anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sınırlı kaldı. Törene katılan protokol üyeleri törende maske taktı ve sosyal mesafe kuralına da uydu. - YALOVA

Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı
Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi beyaza büründü
Marmara Denizi beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hakan Altun Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Ali Tandoğan Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:09:48. #1.14#

title