Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı
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Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı

09.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:43
Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı

SAMSUN'da yulaf tarlasına girdiği gerekçesiyle komşusunun 'Aslan' isimli köpeğini tüfekle vurarak yaralayan F.K. gözaltına alındı.

SAMSUN'da yulaf tarlasına girdiği gerekçesiyle komşusunun 'Aslan' isimli köpeğini tüfekle vurarak yaralayan F.K. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. F.K., komşusu M.T.'ye ait Aslan isimli köpeğe, tarlasına girip yulafları ezdiğini öne sürerek tüfekle ateş açtı. Gözüne ve kulağına saçma isabet eden köpek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, F.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı
Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

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