Yüksekova'da göz gözü görmüyor
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Yüksekova'da göz gözü görmüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

15.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:41
Yüksekova'da göz gözü görmüyor

(İHA) – 'nin ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.


İlçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle ve caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.


Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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