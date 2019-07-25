Yüksekova Belediyesinden temizlik kampanyası

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından başlatılan temizlik kampanyası devam ediyor.

Yüksekova Belediyesi tarafından çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında bugün de Güngör Mahallesi'nde temizlik yapıldı. Yapılan temizlik çalışmasına Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. Çalışma kapsamında toplanan çöpler poşetlere doldurulduktan sonra araçla çöp merkezine götürülüyor.

Her vatandaşın çevre temizliği konusunda sorumluluğunun olduğunu belirten Başkan Yaşar, "Bugün Güngör Mahallesi'nde çevre temizliği çalışması yürüttük. Yaptığımız bu çalışmanın amacı, duyarlılık oluşturmaktır. Meclis üyelerimiz ve personelimizle her hafta bir mahallede bu çalışmayı yürütüyoruz ve devam edeceğiz. Tek ricamız, herkesin çevresini olabildiğince temiz tutması. Yaptığımız bu çalışmada emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA