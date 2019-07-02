Yüksek Mahkeme, CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti
Yüksek Mahkeme CHP'nin, Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak açtığı iptal başvurusunu kabul etti.
CHP, Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. Yüksek mahkeme, CHP'nin başvurusunu kabul etti.
CHP, ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU
CHP, 33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlayan maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
AYM GENEL KURULU, İNCELEMEDE EKSİKLİK GÖRMEDİ
AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi.
Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.
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