Yüksek Mahkeme, CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti

Yüksek Mahkeme, CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti

Yüksek Mahkeme CHP'nin, Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak açtığı iptal başvurusunu kabul etti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti

CHP, Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. Yüksek mahkeme, CHP'nin başvurusunu kabul etti.

CHP, ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

CHP, 33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlayan maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM GENEL KURULU, İNCELEMEDE EKSİKLİK GÖRMEDİ

AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi.

Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.

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