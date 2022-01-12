Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Haberler
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Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Adapazarı ilçesinin yüksek kesimi Korucuk Mahallesi'nden kar manzaraları Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyorSAKARYA - Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

KOCAELİ (AA) - Adapazarı ilçesinin yüksek kesimi Korucuk Mahallesi'nden kar manzaraları Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

SAKARYA - Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sakarya

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolunu" bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam

Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

Bölgede etkili olan kar nedeniyle Kocaali-Hendek kara yolunu kullanan sürücüler dikkatli ilerliyor.

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

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AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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