Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi
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Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi

Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi Bursa'da yol kenarında bulduğu 100 bin liradan fazla parayı sahibine teslim eden temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi.

18.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:04

Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi

BURSA - Bursa'da yol kenarında bulduğu 100 bin liradan fazla parayı sahibine teslim eden temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi.

Osmangazi Belediyesi'nde çalışan 57 yaşındaki Habib Çaylı, temizlik yaptığı esnada bir çöp konteynerinin yakınında poşet olduğunu fark etti. Poşetin içinde para olduğunu gören Çaylı, durumu amirine bildirdi. Çaylı, olay yerine gelen amiri ile durumu polise haber verdi. Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisler olay yerine gelerek para destesinin üzerinde ismi yazılan banka ile irtibata geçti. Ardından polis merkezine gelen Çaylı, tutanakla beraber parayı polislere teslim etti. Kendisinin de yakın zamanda kredi çektiği öğrenilen temizlik görevlisi Çaylı'nın bu davranışı herkese örnek oldu. Çöpçünün yaptığı bu örnek davraşının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temizlik işçisini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Çalışanımız aslında olması gerekeni yapmış. Parayla imtihan kolay değil. İnsan değişik duygu ve düşüncelere dalabilir, ama olması gerekeni yapıyor. Bu bir alın teri, bir kişinin hakkı olan para. İnsan şeytana uyabilir. Olması gereken uymamaktır, bunun sahibini bulmaktır. Arkadaşımız bunu yapıyor. Önce şefine, sonra polise teslim ediliyor para, bunu biz daha önce de yaşadık. Arkadaşlarımız para buldu, sahibine teslim ettik. Osmangazi büyük bir aile. Bizler bu ailenin birer ferdiyiz. Osmangazi'deki güzellikleri yaşarken o güveni de tesis ediyoruz. İnsan çok değerli, bir şeyini çöp diye atabilir. Bunu bulup onu yerine vermek güzel bir davranıştır. Vakıf şehri bir yerde hizmet yapmaktan onur duyuyoruz. Burada hizmet yapmak şerefli, bir o kadar da zordur. Biz bu zorlukları arkadaşlarımızla aşıyoruz" dedi.

Paraları bulup teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı, "Yeni kredi çekmiştim, borçlandım. Buna rağmen parayı bulup teslim ettim. Parayı yol kenarında bulduğum gibi karakola götürdüm" şeklinde konuştu.

Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi

Kaynak: İHA

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