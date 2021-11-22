Yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Haberler | Güncel
KIRKLARELİ'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü İsmail D. yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Lüleburgaz ilçesi Ovacık köyünde meydana geldi. Yük treni, hemzemin geçitte İsmail D. yönetimindeki 59 YS 405 plakalı otomobile çarptı. Kazada, trenin önünde bir süre sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü İsmail D. yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan İsmail D., çağırılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.- Kırklareli