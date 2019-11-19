Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı

19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:14

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan Soçi Mutabakatı'na göre terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini boşaltması gerekiyordu. Ancak mutabakata rağmen ilçeyi boşaltmayan terör örgütü, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Tel Rıfat'a yuvalanan teröristlerin Azez bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

TOP MERMİLERİNİN YANI SIRA KATYUŞA FÜZELERİ ATILDI

Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top mermili saldırı düzenledi.

Top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

PKK, TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

RUSYA PKK'YI BÖLGEDEN ÇIKARMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİ

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

Kaynak: AA