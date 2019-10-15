YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı
Barış Pınarı Harekatı'nda köeşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Cerablus'ta yine sivillere saldırdı. Fırat Nehri'nin doğusundan atılan havan mermileri sivillerin barındığı kampa isabet etti, 3 çocuk yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.
YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.
SALDIRIDA 3 ÇOCUK YARALANDI
Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.
Saldırıda, 3 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YPG/PKK DAHA ÖNCE DE CERABLUS'A SALDIRMIŞTI
YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.