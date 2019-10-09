Amerika bölgeyi terk etti, YPG mevzileri boş kaldı

09.10.2019 08:54

Türkiye Suriye'nin doğusunda yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı olan YPG'yi bölgeden temizlemekte kararlı. Büyük bir operasyona hazırlanan TSK, artık sadece 'ateş' emrini bekliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın bölgeden çekileceğiz açıklamasından sonra teröristlerin mevzileri terk edip kaçtığı objektiflere yansıdı.

KAZDIKLARI MEVZİLERİ BIRAKTILAR

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında olan ve Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan Menbiç'teki hendek ve mevzilerde teröristlerin olmadığı görüldü. YPG/PKK'lı teröristler tarafından 3 yıl önce DEAŞ'tan alınan Menbiç'in etrafına oluşturulan hendek ve mevziler boş kaldı. Teröristler mevzilerde daha önceleri cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından teröristlerin mevzilere uğramaması dikkat çekti. Suriye'nin Halep kentine bağlı Kobani'nin Zor Mağar köyündeki mevziler ve sözde karakollarda da teröristlerin olmadığı görüldü.

AMERİKA GİTTİ MEVZİLER BOŞ KALDI

Operasyon sinyalinin ardından hendek ve mevzi açma çalışmalarını hızlandıran teröristler, Amerikan askerlerinin çekilmeyi duyurmasıyla daha önceleri kazdıkları hendek, mevzi ve tünellerden çekildi. Bölgede yalnız kalan teröristler, her gün nöbet tuttukları mevzilerinden ayrılmak zorunda kaldı.

AMERİKA ORADAYKEN MEVZİLERİ YAPTILAR

Türkiye'nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Menbiç sınırı ve Fırat'ın doğusunda teröristler tarafından hendek ve mevziler iş makineleriyle açılmıştı. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen bölgede askeri yığınak devam ederken, Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna yöneldi.

İşte boş kalan mevzilerin son durumu;

Kaynak: İHA