Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu ve Zırhlı Aracı Nusaybin'den Görüntülendi

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. 10 araçlık konvoyda yer alan ağır silahlı kamyonetlerin ardından aynı güzergahta bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.

Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı.

TERÖRİSTLERİN KONVOYUNDA AĞIR SİLAHLI KAMYONETLER YER ALDI

Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti.

AYNI GÜZERGAHTA TERÖRİSTLERE AİT ZIRHLI ARAÇ GÖRÜLDÜ

Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.

Kaynak: DHA