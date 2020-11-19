Yozgat'ta traktörle çarpışan pancar yüklü tır devrildi
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Yozgat'ta traktörle çarpışan pancar yüklü tır devrildi

19.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:28
Yozgat'ta traktörle çarpışan pancar yüklü tır devrildi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan pancar yüklü tır devrilmesu sonucu ulaşım aksadı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan pancar yüklü tır devrilmesu sonucu ulaşım aksadı.

Ali Yıldırım yönetimindeki 66 DT 812 plakalı pancar yüklü tır, Yozgat- Kayseri kara yolunda, Cavit Demir'in kullandığı 66 EC 915 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolde çıkan tır devrildi, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Tırdaki pancarların yola saçılması nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi

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